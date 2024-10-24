Северная Корея не справилась с самостоятельным созданием нужных ей технологий.

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, что Северная Корея в обмен на солдат получает от РФ ядерные технологии и "системы запуска подводных ракет". Речь идет о крылатых и/или баллистических ракетах. В Defence Express подробнее разобрались и объяснили, о чем это говорит.

Так в марте 2023 года КНДР заявила об успешном пуске крылатых ракет с подводной лодки, однако детали остались неизвестными. Вероятно, использовалась единственная дизель-электрическая подводная лодка "8.24 Yongung", которую спустили на воду в 2019 году. Она имеет три вертикальные шахты для запуска баллистических ракет и базируется на советском проекте 629 образца 1950-1960-х годов.

Это было уже не первое такое сообщение. В октябре 2022 года Северная Корея утверждала, что провела успешный запуск баллистики с установки на дне озера. Таким образом она пыталась создать впечатление, что имеет даже пусковые установки подводного базирования.

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"Однако здесь можем предположить, что в данном случае северокорейский режим использовал что-то вроде испытательного стенда для пуска баллистических ракет, по образцу аналогичных советских агрегатов начала 1960-х годов. И заодно должны обратить внимание и на то, что после марта 2023 года вообще не было никаких сообщений о том, чтобы Северная Корея снова проводила испытательные пуски крылатых ракет морского базирования, особенно с подводных лодок", - акцентируют аналитики.

Они предполагают, что северокорейский режим пытался сам создать технологии, чтобы запускать баллистические ракеты с подводных лодок хотя бы на уровне СССР образца 1960-х годов и крылатых - на уровня Советского союза 1980-х годов. В частности, предшественником "Калибров" является С-10 "Гранат".

Однако самостоятельно Северная Корея не справилась и попросила Кремль о технологиях, которые теперь оплачивает "бартером" - живой силой для армии оккупантов. Эксперты обратили внимание на то, что после 2010 года у КНДР появилась баллистическая ракета средней дальности Hwasong-10 или Musudan наземного базирования, которая очень похожа на советскую баллистическую ракету Р-27 морского базирования.

Война в Украине - помощь КНДР России

Как известно, Северная Корея перебрасывает военных в Россию. По данным южнокорейской разведки, КНДР уже отправила в Россию 3 тысячи военных, и это не предел.

В ГУР заявили, что Северная Корея отправила в Россию 12 000 солдат, в том числе элитные подразделения специальных операций. 23 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что есть доказательства расположения войск Северной Кореи на территории России.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж убежден, что Россия не будет массово использовать военных из Северной Кореи на поле боя в Украине, и они не имеют такой подготовки, которая бы давала бы им преимущество в битвах.

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