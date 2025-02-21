Россияне рассказали, когда и в каком виде представляют завершение войны в Украине, - опрос

72% россиян говорят о том, что ситуация в их стране движется в правильном направлении, а 81% доверяют Путину.

Лишь 8% россиян точно считают, что их "специальная военная операция" (так они называют войну против Украины) против Украины будет завершена в 2025 году, 42% высказались за "полную капитуляцию Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время презентации социологического исследования "Россия накануне переговоров. Социально-политические настроения россиян, январь-февраль 2025" рассказал политолог Вадим Денисенко.

Он отметил, что сейчас 72% россиян говорят о том, что ситуация в их стране движется в правильном направлении, 13% - в неправильном.

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"К сожалению, здесь можем говорить о том, что российские власти стабильно держат эту цифру последние три года, несмотря на все, что происходит на поле боя", - сказал Денисенко.

Говоря о самых резонансных событиях, которые произошли в России, политолог отметил, что на первом месте россияне отметили экологическую катастрофу в Черном море - 66%, боевые действия в Курской области - 48% и победа Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки - 38%.

"Поле" (опрос - УНИАН) было закончено до начала активной фазы, скажем так, первых переговоров между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки", - отметил он.

Кроме того, рассказал Денисенко, у россиян до и после экологической катастрофы спросили, собираются ли они отдыхать на Черном и Азовском морях: "до" так намерения имели 42%, а "после" - 21%.

Так, по его словам, Краснодарский край будет еще одной "критической точкой" в России, ведь там "будет провисать строительство", из-за чего будут перекосы в трудоустройстве населения. Кроме того, сорван курортный сезон, сказал политолог:

"И, безусловно, это будет Кузбасс, где происходят, по сути, катастрофические процессы, связанные со стагнацией угольной отрасли Российской Федерации".

Относительно того, какие проблемы больше всего беспокоят россиян, то это рост цен - 62%, продолжение "СВО" - 48%, высокие ставки по кредитам - 37%, высокие цены на лекарства - 34%, ситуация с мигрантами и коррупция - по 30%, плохое качество продуктов питания - 22%, мобилизация - 21%.

"Можем четко говорить о том, что экономическая ситуация является главным триггером для российской власти. И рост цен, инфляция и все, что связано с потребительской корзиной, - это основная проблема идеологического блока Кремля, и они не понимают, что с этим делать", - отметил эксперт.

Опрос также показал, что 81% доверяют президенту России Владимиру Путину, а не доверяют ему только 16%. Кроме того, в частности военным в целом доверяют 73% россиян.

В исследовании также задавались вопросы относительно восприятия "СВО".

"В какой степени Россия, по вашему мнению, достигла целей "СВО"? Так или иначе, достигла - 36%, не достигла - 50%. Фактически с августа ситуация остается, можем сказать, неизменной", - рассказал Денисенко.

Кроме того, добавил он, 8% россиян считают, что "СВО" будет завершена в 2025 году, скорее да - 44%. Скорее нет и точно нет - 40%.

В то же время относительно того, как россияне представляют себе завершение "СВО", то там 42% высказались за "полную капитуляцию Украины", перемирие с Украиной при нынешней линии фронта - 21%, отвод армии Украины "из новых регионов" - 15%, возвращение к границам 1991 года - 6%, а к границам 2022 года - 3%.

"Можем сказать, что ситуация сейчас 60 на 40: 60 предлагают варианты, которые для нас абсолютно недопустимы, 40 - это те, кто считает, что это, в принципе, абсолютно нормально для нас", - сказал Денисенко.

На вопрос о том, нужно ли России идти на переговоры, 39% высказались "за", 36% - "скорее да". Политолог отметил:

"То есть население в своем абсолютном большинстве готово к тому, чтобы завтра начались переговоры".

Опрос также показал, что для россиян в "СВО" важнее гарантии невступления Украины в НАТО - 71%, чем приобретение новых территорий - 13%.

Относительно восприятия Украины и того, каким, по мнению опрошенных, должен быть ее статус после завершения "СВО", то за "нейтральное внеблоковое государство" высказались 41%, "республика в составе РФ" - 17%, Украина "должна быть разделена между соседями" - 13%, "отдельные области в составе РФ" - 12%, "государство в составе Евросоюза" - 3%.

"По сути, в принципе, половина населения не желает никакого разрыва Украины, никакого слома Украины. Но имеем также половину населения, которое будет считать, что, в принципе, Украину надо разорвать", - сказал эксперт.

Кроме того, относительно того, должна ли Украина остаться отдельным суверенным государством, 52% ответили, что "да", а 41% - "нет".

Также 41% назвал украинцев "отдельным народом, близким к русским", "частью русского народа" украинцев назвали 36%, а "отдельным самобытным народом" украинцев назвали лишь 8% россиян. Также 4% указали, что "такого народа не существует".

Среди прочего, 57% опрошенных указали, что среди их близких есть участники "СВО", раненые на "СВО" - 35%, погибшие на "СВО" - 32%. Кроме того, 33% россиян считают, что на "СВО" погибло более 100 тысяч российских военнослужащих.

Как проводился опрос

Социологическое исследование "Россия накануне переговоров. Социально-политические настроения россиян, январь-февраль 2025" - это совместный проект издания "Деловая столица", "Медиацентра "Украина" и социологической компании "Нью-имидж групп". Исследование проходило на территории России методом телефонного опроса. Количество респондентов - 1 тыс. 200. Погрешность - 2,85%.

Ситуация в РФ - данные разведки

Как сообщал УНИАН, ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что в России готовятся объявить "победу" в войне против Украины на третью годовщину полномасштабного вторжения - 24 февраля.

Отмечается, что пропагандистская армия и спецслужбы России по указанию из Кремля активизируют усилия для разжигания уныния среди украинского общества, дестабилизации ситуации внутри нашего государства и дискредитации Украины среди государств-партнеров, которые оказывают критически важную военную помощь нашим Силам безопасности и обороны в борьбе с оккупантами.

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