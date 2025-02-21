В РФ готовятся объявить 'победу' в войне против Украины 24 февраля, - ГУР

Российская пропаганда усиливает усилия для разжигания уныния среди украинского общества и дискредитации Украины среди других государств.

В Российской Федерации готовятся объявить "победу" в войне против Украины на третью годовщину полномасштабного вторжения - 24 февраля. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"Пропагандисты России получили указание продвигать "победные" нарративы к годовщине вторжения", - сказано в сообщении.

В частности, пропагандистская армия и спецслужбы государства-агрессора России по указанию из Кремля активизируют усилия для разжигания уныния среди украинского общества, дестабилизации ситуации внутри нашего государства и дискредитации Украины среди государств-партнеров, которые оказывают критически важную военную помощь нашим Силам безопасности и обороны в борьбе с оккупантами.

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В этой связи, среди ключевых нарративов вражеских информационных атак распространяются такие вымышленные утверждения: "Запад предал Украину", "Мнение европейцев и украинцев не волнует ни Москву, ни Вашингтон", "США и Россия обо всем договорились за спиной Украины", "Украинская власть - нелегитимная", "Украинская армия проигрывает на фронте", "Коррупционеры в Украине воруют миллиарды долларов американской помощи".

"Кроме того, на России готовятся объявить о якобы "победе" в войне против Украины к "круглой дате" - 24 февраля 2025 года, третьей годовщине с начала полномасштабной войны. Более того, в указанных планах может звучать также и о "победе России над НАТО", поскольку длительное время московитская пропаганда описывала войну против Украины как войну с Альянсом", - говорится в сообщении.

При этом, спецслужбам государства-агрессора России кремлевские вожди поручили максимально использовать в подрывных информационно-психологических кампаниях активизацию дипломатических усилий новой американской администрации по завершению российско-украинской войны и двустороннюю встречу делегаций США и России в Саудовской Аравии 18 февраля 2025 года.

Вместе с тем, одна из ключевых целей новых кремлевских методичек для пропаганды России - статус изолированного цивилизованным миром агрессора и военного преступника прикрыть плащ-пальтом якобы готовой к мирному урегулированию "конструктивной стороны конфликта".

"В этой части работы российские спецслужбы атакуют, в частности, партнеров Украины в Европе, которые не отказываются, а наоборот - наращивают поддержку нашего государства. Для таких европейских правительств кремль применяет штамп "врагов мира", - говорится в сообщении.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину

Как сообщал УНИАН, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские оккупанты якобы пересекли границу Украины в Сумской области и начали там наступление. Впоследствии в Генштабе сообщили, что российские провокации на границе действительно были, однако речь шла о российской ДРГ, а не полноценном наступлении.

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