Если армия РФ перейдет границу, это нанесет большой удар по моральному духу в Украине, отметили в издании.

Несмотря на начатые США переговоры с Россией, оккупационные войска не останавливаются в Украине и приближаются к Днепропетровской области, одному из крупнейших регионов Украины с крупной промышленной базой, пишет The New York Times.

"Российские войска сейчас находятся менее чем в трех милях от границы региона, и в последние дни они продвигаются вперед. Если российская армия перейдет из восточной Донецкой области в Днепропетровскую, это нанесет большой удар по моральному духу в Украине… Это также может осложнить позицию Киева на территориальных переговорах, которые могут возникнуть", - говорится в публикации.

Указывается, что российское наступление уже изменило ландшафт приграничной зоны Днепропетровска: теперь траншеи и противотанковые рвы выстроились вдоль дорог, по которым проезжают колонны бронетехники. Гражданское население тоже готовится к бою, пишет NYT, некоторые уже эвакуировались, другие строят планы по переезду.

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Угроза наступления войск России на Днепропетровскую область основывается на шести месяцах их быстрого продвижения в Донецкой области, хоть и в последние недели оно замедлилось, говорится в публикации.

По словам военного эксперта из Вены Франца Гади, замедление связано с плохой погодой, а также с эффективным использованием Украиной беспилотников.

"Но беспилотники не могут удерживать территорию", - заявил командир штурмового батальона спецназа "Шквал" из 59-й бригады, подполковник Вадим Балюк.

Вернувшиеся с донецкого фронта военнослужащие говорят, что самая большая проблема Украины на поле боя остается неизменной: враг, чье подавляющее превосходство в живой силе позволяет проводить беспощадные атаки.

Ворвутся ли войска РФ в Днепропетровскую область

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Россия хочет захватить Днепропетровскую область. По его словам, она нацелилась захватить полезные ископаемые, которые стоят "миллиарды, триллионы денег":

"Очень дорого… Почему они (россияне - УНИАН) постоянно говорят, что хотят забрать Запорожскую область, полностью Донецкую область… Почему они так хотят и Днепропетровскую область тоже, и почему они не будут останавливаться. Если мы их не остановим вместе, они пойдут дальше".

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