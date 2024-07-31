В то же время в Пентагоне отметили решимость Украины.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты Америки обеспокоены прогрессом российских оккупационных войск в Украине, которой США будут продолжать помогать в сфере безопасности.

Как пишет Reuters, Остин заявил, что его вдохновляет способность Киева привлекать больше людей для пополнения собственных рядов.

"Я приветствую то, что украинцы продолжают делать, чтобы быть уверенными, что могут устоять. Украинцы очень решительные люди", - подчеркнул он.

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Война в Украине - последние новости

Российские оккупационные войска продолжают наступать в сторону Торецка Донецкой области. Сейчас линия соприкосновения расположена на подступах к городу. Для продвижения дальше враг пытается захватить терриконы в Северном и Зализном.

По словам командира взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, младшего лейтенанта Станислава Краснова, россияне делают ставку на прорыв линии обороны на этом направлении.

Институт изучения войны считает, что россияне вряд ли смогут провести новое наступление этим летом, поскольку имеют ощутимые ограничения в оружии и живой силе. По словам экспертов, периодические локальные механизированные штурмы РФ в Донецкой области демонстрируют степень текущего наступательного потенциала оккупантов

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