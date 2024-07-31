Одной из целей врага может быть истощение украинской армии.

Институт изучения войны считает, что россияне вряд ли смогут провести новое наступление этим летом, поскольку имеют ощутимые ограничения в оружии и живой силе.

"Российским войскам, вероятно, не хватает широкого оперативного потенциала для проведения отдельной восстановленной наступательной операции в Донецкой области или в других местах на фронте этим летом", - отметили аналитики ISW в своем отчете.

По словам экспертов, периодические локальные механизированные штурмы РФ в Донецкой области демонстрируют степень текущего наступательного потенциала оккупантов. По их мнению, военное командование противника может представить россиянам ограниченные тактические успехи на востоке Украины как главную победу. При этом они пытаются заставить захватчиков продвинуться как можно дальше в Донецкой области, несмотря на потери в процессе.

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По оценке аналитиков, на данный момент, войска РФ имеют достаточно бронетехники для проведения периодических ротных и более крупных механизированных штурмов по всей линии фронта в кратко- и среднесрочной перспективе.

"Однако непонятно, имеют ли российские войска необходимые резервы бронетехники для проведения одновременных широкомасштабных наступательных операций на нескольких участках фронта и для замещения растущих потерь бронетехники, которые могут возникнуть в результате интенсификации механизированных операций", - отмечают в ISW.

Как добавляется, операции захватчиков наносят значительные потери и Вооруженным силам Украины. Ослабление украинских возможностей на истощение может быть одной из целей врага, независимо от того, получат ли россияне значительных успехов или нет.

"Такой подход к истощению согласуется с общей стратегией Путина в отношении Украины, которая основывается на предположении, что Россия сможет удержать любую территорию, которую захватят российские войска", - пояснили аналитики.

Война в Украине - последние новости

Как пишет The Telegraph, огромное наступление Кремля должно было положить конец войне, но большого прорыва или краха Украины не произошло. Это мог быть выигрышный удар, поскольку Украине не хватает людей, боеприпасов и окопов. Но до конца лета осталось около двух месяцев, и Россия не смогла достичь своих самых амбициозных целей: не произошло ни грандиозного российского прорыва, ни общего краха украинской линии фронта.

Военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий назвал два военных преимущества, которые еще пока остаются у россиян - количество солдат, и удары авиабомбами. Он также отметил, что осенью Украина имеет "абсолютно реальный шанс переломить ход войны в свою пользу".

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