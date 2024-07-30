Продвижение российских войск в направлении Покровска вызывает беспокойство у Украины и ее союзников.

Российские оккупационные войска продвигаются к стратегически важному городу Покровск Донецкой области. Это создает угрозу для жизненно важной украинской линии снабжения, пишет CNN.

Россия уже несколько месяцев растягивает украинскую оборону по всей линии восточного фронта, пытаясь захватить как можно больше территории до того, как на поле боя начнут прибывать новые украинские новобранцы и свежие партии западного вооружения. Успехи, достигнутые оккупантами, были в значительной степени постепенными – линия фронта почти не изменилась за последние несколько месяцев. Но недавнее продвижение российских войск в направлении Покровска вызывает беспокойство у Украины и ее союзников.

Президент Украины Владимир Зеленский признал сложную ситуацию в своем обращении к народу. Он заявил, что украинские войска сталкиваются с "чрезвычайно сложными" реалиями на этом участке.

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"Именно на Покровском направлении за эти недели произошло наибольшее количество российских обстрелов – именно там самые интенсивные вражеские атаки, и каждый, кто останавливает эти российские удары и уничтожает этот российский наступательный потенциал, выполняет одну из важнейших миссий в этой войне", – сказал он.

В то же время аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили 30 июля, что российские войска недавно достигли "значительных тактических успехов" в районе, который находится к северо-западу от оккупированной Авдеевки. По данным ISW, во вторник российские войска находились примерно в 20 километрах от Покровска.

Отмечается, что Покровск не является крупным городом – до войны там проживало около 60 000 человек, и многие из них уехали с началом полномасштабного вторжения. Но этот населенный служит ключевым узлом для украинских военных благодаря легкому доступу к Константиновке. Дорога, соединяющая их, используется украинцами для пополнения запасов войск на передовой и эвакуации раненых в направлении Днепра.

Российский диктатор Владимир Путин четко дал понять, что его целью является захват восточных областей Украины – Луганской и Донецкой. Константиновка же является самой южной частью пояса из четырех украинских городов – вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском – которые формируют основу обороны Украины в регионе, поэтому любое продвижение российских войск к этому населенному пункту вызывает беспокойство.

"Министерство обороны России заявило, что его войска захватили украинские села Лозоватское на выходных и Волчье в понедельник. Оба села находятся примерно в 15 километрах от дороги между Константиновкой и Покровском. Киев заявил, что его войска прилагают все усилия, чтобы оттеснить российские войска. Маловероятно, что давление ослабнет в ближайшее время", – пишет издание.

Тем временем Украина наконец начала получать новые партии американского оружия и набрала тысячи новых солдат, которые сейчас проходят обучение и, как ожидается, начнут прибывать на линию фронта осенью.

Сочетание этих двух факторов должно придать Украине крайне необходимый толчок. Проет стратегия России, похоже, заключается в том, чтобы максимально замедлить этот процесс.

"Продвигаясь вперед и осуществляя эти постепенные, на первый взгляд, продвижения вдоль линии фронта длиной более 600 миль (1000 километров), Россия заставляет Украину прибегать к оборонительным операциям, вместо того, чтобы готовиться к контрнаступлению", – резюмирует CNN.

Война в Украине: ситуация на фронте

С начала суток, 30 июля 2024 года, и по состоянию на 22:00 на передовой произошло 108 боевых столкновений. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ. Противник нанес 71 авиационный удар с применением 107 КАБов, 340 ударов дронами-камикадзе и совершил около 3 тысяч обстрелов позиций наших войск с использованием различных типов вооружения.

Больше всего вражеских атак уже несколько недель подряд фиксируют именно на Покровском направлении. За эти сутки враг совершил уже 40 штурмовых и наступательных действий. По состоянию на 22:00 22 атаки на направлении украинские защитники отбили, еще 18 боестолкновений продолжались.

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