Враг хочет дорваться до пунктов наблюдения и средств поражения.

Российские оккупационные войска продолжают наступать в сторону Торецка Донецкой области. Сейчас линия соприкосновения расположена на подступах к городу. Для продвижения дальше враг пытается захватить терриконы в Северном и Железном.

"Враг пытается подобраться к Торецку, чтобы зайти туда, используя плотную застройку этих населенных пунктов для сокрытия и закрепления. Работа по выявлению и уничтожению врага является чрезвычайно сложной. Силы обороны работают 24/7 дронами, артиллерией, техникой", - рассказал в эфире "Еспресо" соучредитель DeepState Роман Погорелый.

Как он пояснил, в Северном и Железном есть терриконы, которые нужны, чтобы захватить Торецк, потому что в городе есть пункты наблюдения и средства поражения.

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"Сейчас интенсивность обстрелов значительно возросла из-за подтягивания дополнительных сил и активной работы артиллерии и авиации противника. Вся агломерация вокруг Торецка и сам город подвергается сокрушительным обстрелам, что делает удержание этих районов чрезвычайно сложным. Враг применяет тактику уничтожения всего на своем пути, чтобы заходить на руины и продолжать движение", - отметил Погорелый.

По его словам, россияне продвинулись в Красногоровке на Кураховском направлении, насыщая город личным составом и продолжая движение в сторону Георгиевки.

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По словам командира взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, младшего лейтенанта Станислава Краснова, россияне делают ставку на прорыв линии обороны на Торецком направлении, подтягивают туда резервы и не только пехотные. Уже накоплено огромное количество артиллерии, также работает активно авиация - десятки КАБов ежедневно сбрасываются и по позициям обороны, и по тылу, по логистическим позициям.

"Они постоянно отхаркивают кровью, потому что несут огромные потери. Но кажется, что им плевать на эти потери, они не берегут свою пехоту", - сказал Краснов.

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