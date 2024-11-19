Представитель ведомства отметил, что Штаты адаптируют и корректируют военную и другую поддержку Украины.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Штаты не меняли свою политику относительно применения Украиной дальнобойного оружия американского производства для атак вглубь РФ.

"Сегодня я не имею никаких обновлений политики. Как известно, еще до начала полномасштабного вторжения России США собрали коалицию из более 50 стран, чтобы оказать помощь Украине и привлечь Россию к ответственности за ее действия", - сказал он на брифинге.

По словам Миллера, Штаты адаптируют и корректируют военную и другую поддержку Украины, когда это уместно.

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"Но у меня нет никаких политических новостей, о которых я могу говорить сегодня", - добавил спикер.

Комментируя обвинения РФ в эскалации, Миллер отметил, что это Кремль привлек 11 000 солдат из Северной Кореи для войны в центре Европы. По мнению представителя Госдепа, именно это является серьезной эскалацией, поскольку Россия привлекла армию азиатской страны к конфликту в Европе. В связи с этим Миллер повторил заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, что ответ Вашингтона на это будет твердым.

Ограничения на удары дальнобойным оружием - что известно

На днях New York Times сообщило, что США разрешили Украине бить ракетами ATACMS по территории России. Американские официальные лица заявили, что ракеты, вероятно, будут развернуты, по крайней мере сначала, против объединенных российских и северокорейских войск на территории, захваченной Украиной в Курской области на юге России.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение США относительно разрешения на удары вглубь РФ может стать решающим для Украины.

Стоит добавили, что военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан предупреждал, что однозначно о разрешении можно будет сказать тогда, когда эти ракеты полетят в сторону России.

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