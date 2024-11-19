По словам Свитана, Путин может попытаться отменить это разрешение, предложить что-то взамен.

Однозначно сказать, что Украина получила разрешение на удары по российской территории дальнобойными ракетами ATACMS, можно будет лишь тогда, когда эти ракеты полетят в сторону России. Об этом в интервью УНИАН сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Он предположил, что соответствующая информация могла быть определенным "вбросом", чтобы российский правитель Владимир Путин "побежал договариваться".

"Такое уже было раньше - когда заявляли о передаче нам авиации и тому подобное. Сейчас ситуация может быть аналогичная. Как только появилась информация о том, что мы получили это разрешение - Путин сразу же поехал в Кремль. Начал говорить с тем же Байденом, Салливаном или кем-то другим в США. То есть, пока эти ракеты еще не применили - он может попытаться отменить это разрешение, предложить что-то взамен", - считает аналитик.

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В то же время, по его словам, если Украина успеет применить оружие по территории России, то "дальше Трампу будет сложно ограничить это право, ведь это уже произойдет и все его аргументы будут ни о чем".

"Если он не захочет прибегать к своим старым аргументам и просто заблокирует это разрешение, то он напрямую примет участие в оккупации Украины, геноциде украинского народа. Вряд ли он на это пойдет. То есть фактически, эта "красная линия" уже была пройдена и даже действующие аргументы уже не смогут стать аргументами", - резюмировал Свитан.

Разрешение Украине бить вглубь России - последние новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал разрешение США на удары о РФ. По его словам, это решение "перечеркивает надежды на начало любых мирных переговоров".

Также УНИАН сообщал, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение США относительно разрешения на удары вглубь РФ может стать решающим для Украины. Он отметил, что Россия увидела, что Украина пользуется мощной поддержкой.

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