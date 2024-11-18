По словам президента Польши, Россия увидела, что Украина пользуется мощной поддержкой.

Решение США разрешить Украине использовать произведенное в США оружие для ударов вглубь России может стать решающим моментом в войне. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Reuters.

По словам политика, это решение было очень необходимым, ведь Россия увидела, что Украина пользуется мощной поддержкой и что позиция Запада непоколебима и решительна.

"Это очень важный, потенциально решающий момент в этой войне", - сказал Дуда.

Видео дня

В то же время он подверг критике Германию за ее заявление о том, что она не будет согласовывать свою политику с политикой США, и осудил телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца с правителем РФ Владимиром Путиным:

"Германия, возможно, ищет возможности, как отмечает немецкая пресса, достичь какого-то соглашения с Россией, чтобы вернуться к энергетическим контрактам и снова иметь возможность покупать энергоресурсы у России".

Разрешение Украине бить вглубь России

Накануне New York Times сообщило, что США разрешили Украине бить ракетами ATACMS по территории России. По данным издания, которое сослалось на неназванных американских чиновников, президент США Джо Байден дал разрешение бить по территории РФ - в частности, по северокорейским войскам.

Впоследствии Le Figaro сообщило, что Франция и Великобритания разрешили дальнобойные удары по России. По данным издания, это решение изменит военные операции Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: