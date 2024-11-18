Присутствие Северной Кореи, по-видимому, убедило Белый дом изменить свою позицию в отношении ракет большой дальности после месяцев сопротивления.

Американские официальные лица заявили, что ракеты, по всей вероятности, будут развернуты, по крайней мере первоначально, против объединенных российских и северокорейских войск на территории, захваченной Украиной в Курской области на юге России.

Как отмечает The New York Times, добавление до 10 000 северокорейских солдат к военным усилиям Москвы этой осенью встревожило Соединенные Штаты и европейские страны, которые считают, что это расширяет войну, вовлекая российских союзников непосредственно в наземные бои.

Присутствие Северной Кореи, по-видимому, убедило Белый дом изменить свою позицию в отношении ракет большой дальности после месяцев сопротивления, сказано в статье.

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В прошлом году администрация Байдена согласилась поставить несколько сотен ATACMS украинцам для использования на собственной территории Украины, включая оккупированный Россией Крымский полуостров. С тех пор украинские военные использовали многие из этих ракет в ходе кампании по нанесению ударов по военным целям в Крыму, и неясно, сколько из них осталось в арсенале Украины.

Однако Украина в течение нескольких месяцев оставалась разочарованной отказом Белого дома дать разрешение на нанесение ударов большей дальности по российской территории.

Американские официальные лица и военные аналитики заявили, что запуск ограниченного количества баллистических ракет по целям в России не окажет существенного влияния на динамику войны, но может быстро помочь войскам, сталкивающимся с наступлением в Курской области.

Отмечается, что украинцы могли бы использовать ракеты для удара по северокорейским войскам, чтобы отговорить Пхеньян от отправки большего количества и это, по-видимому, стало одной из главных причин изменения позиции Белого дома.

Командир бригады, сражающийся в Курске, заявил, что, по его мнению, ATACMS может помочь Украине нанести удар по логистическим узлам, складам боеприпасов, ключевым элементам оборудования и линиям снабжения, поддерживающим атаку.

"Вопрос в том, сколько их у нас и как будут выглядеть поставки этих боеприпасов", - сказал командир. По его словам, многое будет зависеть от способности украинской военной разведки обнаружить сосредоточения северокорейских войск и другие цели на территории России.

Разрешение на дальнобойные удары по РФ

Америка в конце 2023 года, после более чем года дебатов, предоставила Украине ракеты ATACMS с дальностью действия 300 км, которые ВСУ использовали с разрушительным эффектом на оккупированной Россией территории, включая Крым. При этом США, несмотря на многочисленные просьбы Украины, не давали разрешения бить через границу России по аэродромам, складам боеприпасов и командным пунктам.

Однако, как пишет The Economist, 17 ноября американские СМИ сообщили, что Джо Байден дал Украине разрешение на использование этих ракет на российской территории.

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