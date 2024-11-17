Президент США разрешил бить по территории РФ, в частности, по северокорейским войскам.

Президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия ATACMS по территории России, в частности, по российским и северокорейским войскам в Курской области, заявляют американские чиновники на правах анонимности.

Решение Байдена - это серьезное изменение в политике США. Его выбор вызвал разногласия среди его советников, и его изменение происходит за два месяца до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, который поклялся ограничить дальнейшую поддержку Украины, пишет New York Times.

Как сообщается, это стало "ответом" на неожиданное решение России ввести в бой войска КНДР. Кроме того, чиновники в комментарии изданию подчеркнули, что это изменение вряд ли "коренным образом" изменит ход войны.

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"Одна из целей изменения политики, по их словам, заключается в том, чтобы дать понять северокорейцам, что их силы уязвимы и что им не следует посылать их больше. По словам чиновников, хотя украинцы, скорее всего, будут использовать ракеты в первую очередь против российских и северокорейских войск, угрожающих украинским силам в Курске, Байден может разрешить им использовать оружие в других местах", - говорится в материале.

СМИ также пишет про опасения чиновников, что применение ATACMS по России может побудить кремлевского диктатора Владимира Путина "предпринять ответные силовые действия против США" и их партнеров по коалиции. Указано, что дальнобойные ракеты Украина может использовать не только для нанесения ударов по скоплениям оккупационных войск, но и по узлам логистики, складам боеприпасов и линиям снабжения. Это должно помочь снизить эффективность российско-северокорейского наступления в Курской области.

Другие новости об использовании ВСУ ракет ATACMS

Ранее УНИАН сообщал, что США ограничивают поставки ATACMS Украине в пользу других союзников. Ллойд Остин подчеркнул, что "нарушить давние соглашения" с другими покупателями было бы слишком большой просьбой со стороны Украины.

Кроме того, ВСУ ударили ракетами ATACMS по российской РЛС "Небо-М".

"Уничтожение РЛС "Небо-М" создаст благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG", - заявили в Генштабе.

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