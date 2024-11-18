Глава МИД Польши объяснил, почему он рад снятию запрета для Украины в вопросе ударов по России.

Кремлевский диктатор Владимир Путин получил "понятный" для него ответ со стороны президента США Джо Байдена из-за разрешения Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России, в частности, по северокорейским войскам, считает глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По его словам, это произошло именно из-за вступление войск КНДР в войну России против Украины.

"Жертва агрессии имеет право защищаться. Сила сдерживает, а слабость провоцирует", — подчеркнул Сикорский на своей странице в X (Twitter).

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Кроме того, глава МИД Польши заявил, что очередная массовая ракетная атака России по критической инфраструктуре Украины тоже может быть одной из причин такого решения.

Другие реакции в мире на разрешение бить вглубь России

Ранее УНИАН сообщал, что сказал Боррель о дальнобойных ударах по РФ. По его словам, у Украины есть полное право на такие действия.

Кроме того, Китай призвал к прекращению огня. "Скорейшее прекращение огня и политическое решение отвечают интересам всех сторон" - заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь. И добавил, что на "данном этапе" необходимо способствовать исключительно "охлаждению" ситуации.

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