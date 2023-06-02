У России есть проблемы и их нужно учитывать, считает бразильский чиновник.

Селсо Аморим, бывший министр иностранных дел и обороны, а ныне главный советник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, призвал мир избегать войны с Россией.

В интервью Financial Times он сказал, что считает Украину жертвой, но не российской неспровоцированной агрессии, а "холодной войны".

"Мы не можем судить о ситуации за последние 1,5 года. Это ситуация десятилетий. У России есть проблемы, которые необходимо учитывать. Это не вина Украины. Украина – жертва, жертва пережитков холодной войны", – сказал он.

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Он заявил, что в Бразилии против любого рода конфронтации с Россией.

"Мы не хотим третьей мировой войны. И даже если у нас ее не будет, мы не хотим новой холодной войны", – заявил Аморим

Позиция Бразилии в отношении войны в Украины - что нужно знать

Бразилия осуждает войну, но отказывается оказывать военную помощь Украине и вводить санкции против страны-агрессора. Президент Бразилии Лула да Силва несколько раз оскандалился из-за противоречивых заявлений об Украине.

В частности, он критиковал поставки Украине вооружения для борьбы с российскими оккупантами и обвинял США в "поощрении войны". Вашингтон в ответ обвинил президента в "повторении российской и китайской пропаганды".

Лула да Силва также попал в скандал, заявив, что якобы Киев также виноват в захватнической войне, развязанной Россией. В течение последних недель Бразилия, тем не менее, стремится продемонстрировать, что могла бы выступить посредником в переговорах с целью прекращения войны.

Советник Лулы Селсо Аморим посещал Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным и Киев – для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На саммите "Большой семерки" в Хиросиме Лула да Силва должен был встретиться с Зеленским, но встреча сорвалась.

После сорвавшейся встречи Лула да Силва сказал, что разочарован, а после – отказался от приглашения Путина посетить Россию.

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