Он призвал искать мирные пути решения войны в Украине.

Президент Бразилии Инасио Лула да Силва отказал президенту РФ Владимиру Путину в приглашении посетить Российскую Федерацию.

"Я только что разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Я поблагодарил его за приглашение посетить Международный экономический форум в Санкт-Петербурге", - сообщил лидер Бразилии на своей странице в Twitter.

По его словам, он ответил, что не может поехать в Россию. Также политик добавил, что готов вместе с Индией, Индонезией и Китаем искать мирные "пути" урегулирования войны в Украине.

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На сайте Кремля указывается, что Лула да Силва "изложил свое видение возможных посреднических усилий по поиску путей урегулирования". Путин также заявил об "открытости российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом треке".

Война в Украине - позиция Бразилии

Ранее президент Бразилии попал в скандал из-за своих высказываний относительно войны в Украине. Так, он заявлял, будто в войне виновата не только РФ, но и Украина. По его версии, решение о начале войны якобы было принято обоими государствами. Кроме того, Лула да Силва неоднократно критиковал поставки оружия в Украину.

На саммите "Большой семерки" в Хиросиме президент Бразилии должен был встретиться с Зеленским, но встреча сорвалась. Украинский лидер, комментируя ситуацию, заявил, что Лула должен быть расстроен сорвавшейся встречей. По словам самого бразильского президента, он был разочарован.

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