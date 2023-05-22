Президент Бразилии обиделся на Зеленского и Байдена и не понимает, почему с ним не хотят встречаться.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва разочарован тем, что ему так и не удалось встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "Большой семерки" в Японии. В том, что встреча не состоялась, бразильский лидер обвинил украинскую сторону, пишет бразильское издание g1.globo.com.

"Мы ждали [украинскую делегацию на запланированную встречу] и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, украинцы так и не появились. У них определенно была другая встреча, и они не смогли прийти", – рассказал Лула.

Бразильский лидер заверил журналистов, что большой трагедии в сорвавшейся встречи нет. Лула отметил, что слушал выступление Зеленского на саммите, а Зеленский слышал его выступление, в котором тоже поднималась тема войны в Украине.

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"Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы встретиться с ним и обсудить этот вопрос, поэтому я назначил ему встречу. Вот и все. Зеленский совершеннолетний, он знает, что делает", – заявил бразильский лидер.

Издание g1.globo.com уточняет, что Лула предлагал несколько временных интервалов, но команда президента Украины не смогла вписать встречу в расписание Зеленского. Примечательно, что президент США Джо Байден тоже не смог найти время для бразильского лидера в ходе саммита G7.

Сам же Лула посетовал, что ни президент Украины, ни президент России Владимир Путин не хотят обсуждать мир. Он заявил, что готов отправиться в Украину и Россию, чтобы встретиться с лидерами стран для обсуждения мирного процесса. Однако, по словам Лулы, спецспосланник Селсо Аморима, уже посетивший Киев и Москву, убедил его, что пока это невозможно.

"Эти двое (Зеленский и Путин – УНИАН) не хотят. Я вам говорю, что Селсо Аморим поехал туда, поехал в Россию, потом поехал в Украину. Он сказал, что пока они не хотят говорить о мире. Если один имеет предложение о капитуляции другого, то другой имеет предложение о капитуляции первого. То есть никто не хочет уступить. Переговоры – это не сдача", – заявил Лула.

Президент Бразилии также раскритиковал президента США Джо Байдена за слова о том, что окончание войны между Россией и Украиной должно состояться через капитуляцию Москвы. По мнению Лулы, это не способствует урегулированию конфликта между двумя странами.

Бразильский лидер отметил, что считает единственным путем окончания войны прямые переговоры между лидерами Украины и России, поэтому он решил не ходить на ту встречу G7, где обсуждались пути завершения войны. По его словам, этот вопрос следует обсуждать в другом формате, таком как G20, где участвуют также Китай и Россия, а также в ООН.

Позиция Бразилии по войне в Украине

Ранее президент Бразилии сделал несколько спорных заявлений по вопросу войны в Украине. В частности он заявлял, будто в войне виновата как Украина, так и Россия. По его словам, решение о начале войны якобы было принято обоими государствами. Также он неоднократно критиковал поставки оружия в Украину.

На саммите "Большой семерки" в Хиросиме Лула должен был встретиться с Зеленским, но встреча сорвалась. Украинский президент, комментируя этот факт, заявил, что Лула должен быть расстроен сорвавшейся встречей.

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