При этом в SECO отказались комментировать, активы каких лиц были заморожены.

Швейцария заморозила финансовые активы, принадлежащие россиянам, на сумму около $8,81 млрд в рамках санкций, призванных наказать Москву за войну против Украины.

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), который контролирует антироссийские санкции, заявил, что эта сумма является предварительной оценкой и может быть изменена, пишет Reuters. В секретариате отметили, что трудно было назвать точную цифру из-за добавления или исключения новых людей из санкционного списка, а также судебных дел по замораживанию или разблокированию дополнительных активов.

Там уточнили, что более точная цифра ожидается к концу второго квартала следующего года, когда швейцарские банки отчитаются перед правительством.

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Увеличение замороженных активов связано с увеличением на 300 человек и 100 компаний и организаций, попавших в санкционный список за последний год.

Он также включает предполагаемую прибыль от денежных депозитов, облигаций, акций, а также недвижимости и роскошных автомобилей.

Официальный Берн также заблокировал движение 7,4 млрд франков в валютных активах, принадлежащих российскому центральному банку.

При этом в SECO отказались комментировать, активы каких лиц были заморожены.

Тем не менее, замороженные активы составляют лишь часть общего богатства, которым владеют россияне в Швейцарии: по оценкам Швейцарской ассоциации банкиров, финучреждения страны владеют 150 млрд франков.

Президент Ален Берсе пообещал оказать большую поддержку Украине во время визита в страну в прошлом месяце и обсудил использование прибыли от замороженных российских активов для помощи в восстановлении страны.

Позиция Швейцарии по войне в Украине

Поддержка Швейцарии имеет свои ограничения: страна отклоняла просьбы других стран разрешить отправку швейцарского оружия и боеприпасов в Украину, ссылаясь на законы о нейтралитете страны.

Швейцарский президент Ален Берсе заявил ранее, что швейцарское оружие не должно использоваться на войне в Украине.

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