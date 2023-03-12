Швейцарское оружие не должно использоваться в войнах, считает президент.

Швейцарское оружие не должно использоваться на войне в Украине. Об этом заявил президент Швейцарии Ален Берсе в интервью NZZ am Sonntag.

По его словам, политика Швейцарии основана на "приверженности миру, гуманитарному праву и посредничеству, где это возможно". Он отметил, что такая позиция "может показаться устаревшей для некоторых, но это важнее, чем когда-либо".

"Чрезвычайно опасно выбрасывать эти фундаментальные принципы за борт сейчас. Что касается Швейцарии, война не является частью [нашей] ДНК. Позиция правительства ясна. Это также соответствует моей личной позиции. Швейцарское оружие не должно использоваться в войнах", – заявил Берсе.

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Война в Украине – позиция Швейцарии

В начале российского вторжения в Украину Швейцария поддержала общеевропейские санкции против России и даже заморозила некоторые российские активы в своей юрисдикции.

В то же время Швейцария категорически отказалась поставлять Украине оружие и даже запретила другим странам передавать Украине оружие, ранее купленное у Швейцарии.

Также власти Швейцарии заявили о невозможности конфисковать российские активы, которые ранее были заморожены.

Кроме того, сегодня стало известно, что Швейцария утилизирует боеспособные системы ПВО, которые могли бы помочь Украине в обороне от российских обстрелов.

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