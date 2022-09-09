По его словам, Путин рассчитывал на то, что желание Запада оказать экономическое давление со временем уменьшится, а вместо этого союзники объединились на фоне российских угроз.

Российская Федерация не только не смогла доказать свою военную мощь, проведя полномасштабное вторжение в Украину, но и вынуждена теперь обращаться за помощью с оружием к другим странам.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с генсеком НАТО в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Президент Путин думал, что его вторжение покажет российское военное могущество. Вместо этого российская армия обращается к Северной Корее и Ирану ради необходимых ей поставок. В то же время украинские оборонные возможности продолжают усиливаться, благодаря их руководству, мужеству военных и поддержке союзников и партнеров", - отметил Блинкен. Видео дня

По его словам, Путин рассчитывал на то, что желание Запада оказывать экономическое давление со временем снизится, а вместо этого союзники объединились на фоне российских угроз, введя беспрецедентную цену для российской экономики.

"Свыше 1000 компаний покинули российский рынок. Экспортный контроль не позволяет поставки высокотехнологичного оборудования. Россия не может поддерживать, не говоря уже о модернизации, ключевые сектора экономики, от производства авто до военного экспорта. Они не могут заменить оружие, которое использовали в Украине", – сказал госсекретарь.

Как сообщал УНИАН, 12 августа стало известно, что российские военные в последние недели прошли тренинги в Иране в рамках соглашения о передаче Москве иранских беспилотников.

По данным западной разведки, Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину – несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.

31 августа Государственный департамент США подтвердил информацию о том, что Россия получила беспилотники от Ирана.

Позже в ВСУ объяснили, почему РФ угрожают проблемы с иранскими дронами. Для украинских воинов иранские беспилотники будут обычной целью.

Напомним, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын также публично заявил о полной поддержку действий режима Путина.

Как сообщал УНИАН, в июле Северная Корея признала две так называемые "народные республики" на Донбассе в качестве независимых государств, и официальные лица поднимали вопрос об отправке туда северокорейских рабочих для помощи в строительстве и других работах.

В ответ Украина немедленно разорвала отношения с Пхеньяном из-за этого шага.

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