Лидер КНДР надеется на "продолжение добрососедских отношений" с РФ.

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил российского диктатора Владимира Путина с днем России и заявил о полной поддержке преступных действий его режима.

Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной государственным информационным агентством КНДР ЦТАК.

"Под вашим руководством русский народ, отважно преодолевая все вызовы и трудности, которые случаются, достигает больших успехов в осуществлении справедливого дела для защиты достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему наш народ выражает полную поддержку", - обратился Ким Чен Ын к Путину.

Кроме того, лидер КНДР надеется и развитие и расширение добрососедских отношений" с РФ.

Как сообщал УНИАН, пока российский диктатор Владимир Путин бряцает перед всем миром ядерной саблей, его "ученик" Ким Чен Ын внимательно записывает. Целью для Северной Кореи было бы завоевание Южной Кореи, и глава КНДР имитирует путинскую стратегию в отношении Украины по меньшей мере в двух направлениях: передвижении военных позиций и изменения в ядерной доктрине страны, чтобы отговорить запад от вмешательства в потенциальный конфликт с соседями.

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