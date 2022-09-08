Для защитников Украины беспилотники из Ирана будут обычной целью, отметили в Воздушных Силах ВСУ.

В Иране беспилотники, переданные Российской Федерации, были собраны под санкциями, поэтому неизвестно, не возникнут ли у РФ проблемы с ними.

Для украинских воинов иранские беспилотники будут обычной целью, рассказал спикер командования Воздушных Сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Пресс-секретарь добавил, что по беспилотникам из Ирана будут работать наши средства противовоздушной обороны.

"Именно такого дрона, с таким вооружение у них не было… поэтому рассчитывать, что он хороший-нехороший, и как он себя поведет, собранный в Иране под санкциями... Еще неизвестно, насколько он будет работать эффективно и не будет ли проблем с ним, это тоже вопрос. Ну, для нас это будет обычная цель…", - заявил Игнат.

Напомним, в конце августа Госдепартамент США подтвердил информацию, что российская сторона получила беспилотники от Ирана.

РФ рано утром 24 февраля совершали полномасштабное вторжение в Украину. По состоянию на 7 сентября Россия в Украине потеряла уже 880 беспилотников.

Справка УНИАН. Санкции против Ирана были введены из-за того, что страна применяла ядерные технологии в военных целях. В частности, в страну был запрещен экспорт значительной части военной продукции.

США ввели санкции против Ирана в 1979 году после исламской революции, а расширили в 1995-м. В 2006 году Совбез ООН своей резолюцией потребовал от властей Ирана приостановить программу обогащения урана.

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