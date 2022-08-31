Речь идет о БПЛА серии Mohajer-6 и Shahed.

Государственный департамент подтвердил информацию о том, что, по данным Соединенных Штатов Америки, Россия получила беспилотники от Ирана.

Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель, пишет CNN.

США считают, что Россия получила беспилотные летательные аппараты, которые могут проводить атаки "воздух-земля", радиоэлектронную борьбу и наведение, и теперь намерена использовать их на поле боя в Украине.

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"Российские вооруженные силы страдают от серьезной нехватки поставок в Украине отчасти из-за санкций и экспортного контроля. Это вынуждает Россию полагаться на поставки и оборудование из ненадежных стран, таких как Иран", - сказал Патель в ходе брифинга.

В то же время представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что речь идет о поставках беспилотников серии Mohajer-6 и Shahed в августе.

"На российские транспортные самолеты загрузили оборудование БПЛА на аэродроме в Иране, затем они вылетели из Ирана в Россию. Это мы видим, таковы наши оценки", - сказала она в ходе брифинга.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США рассказал Reuters, что россияне потерпели неудачу при использовании иранских беспилотников.

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