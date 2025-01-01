Корреспондент СМИ рассказал о некоторых деталях, которые могут намекать на готовность сторон к переговорам.

В 2025 году полномасштабная война в Украине будет окончательно остановлена, считает корреспондент Sky News Ивор Беннетт, который работает в России. Он отмечает, что, при прекращении боевых действий, конфликт между двумя странами просто будет заморожен.

"Недавно обе стороны заявили о готовности пойти на уступки, чтобы достичь мирного соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов уступить территорию, а [кремлевский диктатор] Владимир Путин сказал, что Россия готова пойти на компромисс", - говорится в материале Sky News.

По словам журналиста, "переговоры кажутся неизбежными". Однако Россия, в свою очередь, при любом результате будет заявлять, что это для них победа.

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"Я думаю, что Кремль будет надеяться завершить переговоры до 9 мая, когда будет отмечаться 80-я годовщина победы Советского Союза над нацистской Германией. Цель будет заключаться в двойном праздновании", - отметил Беннетт.

Однако даже в случае окончания войны, проблемы у Путина не исчезнут. Вскоре ему придется бороться с экономическими проблемами, включая растущую инфляцию, падающий курс рубля и слабую производительность.

Другие новости об окончании войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Россию не устраивает перемирие с Украиной, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова. "Нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности, нацеленные на устранение главных причин конфликта, включая общую безопасность в Европе", - подчеркнул политик.

Кроме того, Эрдоган заявил, что одним из приоритетов Турции будет окончание войны в Украине. "Мы надеемся, что новая эра начнется на нашем севере в 2025 году", - отметил он.

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