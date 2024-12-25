По словам главы МИД РФ, Россия никогда "не избегает переговоров" по окончанию войны против Украины.

РФ не устраивает перемирие в войне, которую она ведет против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "60 минут".

"Нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности, нацеленные на устранение главных причин конфликта, включая общую безопасность в Европе, расширение НАТО, недавнее решение Евросоюза о том, чтобы просто лечь под блок, и по сути, ликвидировать все различия между этими организациями, и, безусловно, права людей, которые проживают на территориях и высказались за воссоединение с Россией", - подчеркнул политик.

Он отметил, что РФ "не испытывает никаких иллюзий" относительно перспектив в 2025 году.

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"Их нет и в урегулировании украинского кризиса. Всем неангажированным давно уже понятно, что решить его (конфликт - ред.) можно исключительно в контексте договоренностей о надежной безопасности и стабильности в Европе, которые бы учитывали интересы России и законные интересы всех других стран", - отметил Лавров.

В свою очередь глава российского МИД, ссылаясь на слова диктатора Владимира Путина, заявил, что РФ никогда "не избегает переговоров" об окончании войны против Украины.

"Нам следует видеть серьезные, конкретные предложения. Когда они к нам поступят, будем принимать решение о реакции на них, исходя из национальных интересов", - подчеркнул политик.

Возможность переговоров с РФ - что известно

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры Трампа и Путина возможны только из-за принуждения к сценарию США. По его словам, Трамп хочет получить определенные дивиденды от встречи с Путиным и от реализации сценария, который будет предложен.

В то же время военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, что не устроит Кремль в "мирном плане". По его словам, Россия не согласится на перемирие сейчас, ведь не достигла намеченных планов - не контролирует часть Курщины и ряд украинских регионов, которые объявила своими.

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