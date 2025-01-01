В своем видеообращении турецкий президент отметил, что надеется на начало "новой эры" на севере.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал конец войны в Украине "приоритетом" для его политики в 2025 году.

В своем видеообращении турецкий президент отметил, что надеется на начало "новой эры" на севере. "Нашим приоритетом остается положить конец войне между РФ и Украиной, которые являются нашими соседями с Черного моря, справедливым миром. Мы надеемся, что новая эра начнется на нашем севере в 2025 году", - выразил надежду Эрдоган.

Эрдоган и война в Украине

Ранее Эрдоган раскритиковал США за предоставленное ВСУ разрешение наносить удары по российской территории с использованием ракет ATACMS. По словам Эрдогана, такие действия только приведут к разжиганию конфликта. По его словам, такое разрешение приведет к еще большему ответу со стороны России.

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Также Эрдоган прокомментировал принятие Россией новой ядерной доктрины. Турецкий лидер назвал шаг Кремля "мерой, направленной против обычных вооружений". Он считает, что руководство НАТО должно рассмотреть изменения в российской доктрине.

В то же время Эрдоган уверен, что его страна должна защищать двусторонние отношения с Украиной и РФ. Он надеется на скорейшее прекращение огня и достижения мира.

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