Financial Times сделал ряд предположений на следующий год, одно из которых касается войны России против Украины.

Между Украиной и Россией будет заключен мирный договор, но избранному президенту США Дональду Трампу придется пригрозить России ужесточением санкций, а также усилить поддержку Украину, что убедило бы кремлевского диктатора Владимира Путина в необходимости участия в переговорах.

"Союзники США убедят Трампа не исключать членство Украины в Нато, по крайней мере, на начальном этапе", - говорится в прогнозе Financial Times.

Кроме того, СМИ пишет, что президент Украины Владимир Зеленский в итоге согласится на российский контроль над временно оккупированными территориями. Однако не юридически. Кроме того, по предположениям журналистов, произойдет некоторый обмен территориями — в обмен на европейские гарантии безопасности при поддержке США, а вступление Украины в НАТО в конечном итоге будет заморожено.

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В материале также говорится, что Путин все еще будет рассчитывать на то, что решимость Европы в конце концов "ослабнет".

Что еще известно о мирном договоре

Ранее УНИАН сообщал, что между Украиной и Россией "назревает" мирный договор. Один из экспертов заявил, что вряд ли Россия "просто так" согласится вернуть Украине всю ее временно оккупированную территорию.

Кроме того, Путин назвал условия для мирных переговоров с Украиной. В частности, это касается отсутствия предварительных условий и чтобы все проходило на базе "Стамбульских договоренностей".

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