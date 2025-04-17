Сазонов назвал условие при котором Трамп начнет "играть" на стороне Украины.

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф решил, что самый простой вариант достичь мира в Украине - это отдать Путину все, что он хочет. Об этом сказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире "Фабрики новостей".

"Давайте отдадим все - 5 регионов, давайте отдадим Киев. Все отдадим, сдадимся в плен и завтра будет мир. Это правда? Правда. Виткофф нам нужен для этого? Нет. Сдаться в плен мы можем и без него, но не сделаем этого", - подчеркнул Сазонов.

По его словам, у американцев не получилось договориться с Россией.

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"Не могут США даже при желании договориться с Россией об украинских территориях. Это не пафос. Не потому, что юридически это не работает. А потому, что эти территории мы удерживаем силой - их держит украинская армия, Силы обороны, украинский народ с поддержкой США. Если бы США удерживали эту территорию, или мы не могли бы ее удерживать, то их слово было бы решающим. Но оно не решающее, потому, что мы удерживаем сами и решать нам", - отметил военный.

Сазонов сказал, что Виткофф и переговорная группа уже убедились, что есть пробуксовка и без Европы это не работает.

"Поэтому на днях представители США и, в частности Уиткофф, летят к Макрону разговаривать, потому что именно Европа применяет жесткие санкции к России и сейчас готовятся новые", - добавил он.

При этом напомнил, что также Европа из замороженных российских активов передает деньги Украине.

"Мы с Европой прекрасно понимаем, что на Россию надо давить", - подчеркнул он.

При этом отметил, что в Европе есть два лагеря - один считает, что надо Украине помочь победить Россию и будет спокойствие в Европе, а другой - более циничный говорит, что надо помочь Украине, чтобы она не проиграла и не победила, потому что пока Россия воюет с нами, то она на никого нападать не будет.

"Замирение, снятие санкций, договорняки за счет украинских территорий в Европе даже не обсуждаются, за исключением, возможно Орбана и Фицо, но это не те фигуры, которые мы должны брать для расчета", - отметил Сазонов.

По его словам, Россия не воспринимает шагов на встречу.

"У Кремля логика гопника - любые уступки воспринимает как испуг, слабость. Поэтому сразу повышает ставки, требует больше уступок, поэтому с россиянами надо работать жестко", - сказал Сазонов.

По его словам, это уже поняла Украина, к восприятию этого Европа доходит, но администрация Трампа, к сожалению, еще верит в возможность результативных переговоров с Россией.

"А может и не верит. У команды Трампа главный враг - это Китай и они делают вид, что верят во все, что угодно, пытаясь Россию оттянуть от Китая. Когда они убедятся, что ничего из этого не получится, что Россия от Китая очень зависима - это ее партнер, сюзерен, хозяин и ей никуда не деться, то тогда Трамп будет играть на нашей стороне", - подчеркнул военный.

Уиткофф предлагает пойти на уступки агрессору

Как сообщал УНИАН, по информации Bloomberg, специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, подытоживая свои переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным на прошлой неделе, сказал, что мирное соглашение по Украине будет предусматривать урегулирование вопроса пяти территорий.

Также спецпредставитель сказал, что "ключ к общему соглашению вращается вокруг "пяти территорий". В то же время, подчеркивает издание, больше деталей Уиткофф не раскрыл.

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