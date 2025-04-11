В команде Трампа нет единого видения того, что делать дальше для окончания войны.

Самый быстрый способ закончить войну в Украине - это удовлетворить требование России о "праве собственности" на четыре украинские области, которые Кремль формально аннексировал в 2022 году. Об этом на встрече с президентом США Дональдом Трампом недавно якобы заявил его спецпредставитель на Ближнем Востоке и главный переговорщик с россиянами Стив Уиткофф.

Как пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников и пять других лиц, знакомых с ситуацией, такой разговор состоялся вскоре после того, как в Вашингтоне побывал российский переговорщик Кирилл Дмитриев. Идею сдачи украинских территорий агрессору Уиткофф уже озвучивал и раньше, в частности в интервью Такеру Карлсону в прошлом месяце.

Однако Кит Келлог, которого президент США назначил своим спецпредставителем по делам Украины, на встрече с Трампом выступил против варианта Уиткоффа. Он отметил, что Украина, хоть и готова вести переговоры по некоторым условиям, связанным со спорной землей, никогда не согласится на то, чтобы Россия полностью владела этими территориями, сообщили два источника.

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Как отмечает Reuters, та встреча завершилась без принятия Трампом какого-то конкретного решения об изменении стратегии США по войне в Украине. И после того Уиткофф отправился на переговоры в Россию, которые проходят в эти часы.

По словам собеседников издания, в команде Трампа, в частности между Уиткоффом и Келлогом, возникает все больше споров о том, как выйти из тупика между Украиной и Россией.

Уиткофф, давний друг Трампа, который помог обеспечить ключевые дипломатические победы президента, заручился определенной поддержкой антиукраински настроенных членов Республиканской партии. Однако его предложения вызвали возмущение среди других республиканцев, которые считают, что администрация Трампа совершили слишком резкий разворот к Москве, пишет Reuters.

Переговоры о мире в Украине

Как писал УНИАН, в начале апреля специальный представитель Кремля Кирилл Дмитриев посетил Вашингтон, где провел ряд встреч с представителями президентской администрации. Затем он рассказал журналистам, что на этих встречах обсуждали "возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном" и достигли "значительного прогресса" по временному перемирию в Украине.

А уже сегодня в Москву прибыл спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. Известно, что он проведет переговоры непосредственно с диктатором Владимиром Путиным.

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