Также индийский политик примет участие во встрече представителей стран БРИКС.

Советник по вопросам национальной безопасности Индии Аджит Довал посетит Москву, где встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. Визит состоится с 10 по 11 сентября, целью которого является обсуждение "мирных усилий", направленных на урегулирование войны в Украине. Об этом сообщили источники телеканала India Today.

По информации источников, во время своего визита Довал примет участие во встрече представителей стран БРИКС, которые занимаются вопросами безопасности. Также политик проведет двусторонние встречи со своими российскими и китайскими коллегами, чтобы продолжить дискуссии, начатые на июльском саммите в Москве.

Известно, что БРИКС - это группа из 10 стран, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

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Индия и война в Украине - последние новости

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что его страна не является нейтральной в войне России против Украины. По его словам, Индия выступает за дипломатический диалог между странами.

"Единственный путь преодоления проблем - это диалог и дипломатия. И что, не теряя времени, мы должны двигаться в этом направлении. Обеим сторонам придется сесть вместе и искать выход из этого кризиса", - отметил Моди.

В то же время президент Зеленский сообщил, что Индия и Украина рассматривают среди других вопросов военно-техническое сотрудничество. Также он поблагодарил Индию за пакеты гуманитарной поддержки, которые страна предоставляет в течение этой войны.

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