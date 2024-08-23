Премьер Индии сказал, что сообщил лично российскому диктатору Владимиру Путину, что "проблемы не могут быть решены на поле боя".

Индия не является нейтральной в войне России против Украины, но выступает за дипломатический диалог между странами.

Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. "Два года назад в Самарканде, когда я встречался с Путиным, я сказал ему, глядя в глаза, перед прессой, что сейчас не эра войны. И в прошлом месяце, когда я посетил РФ для встречи с Путиным, я очень четко сказал ему, что проблемы не могут быть решены на поле боя. Единственный путь преодоления проблем - это диалог и дипломатия. И что, не теряя времени, мы должны двигаться в этом направлении. Обеим сторонам придется сесть вместе и искать выход из этого кризиса", - высказал свою точку зрения Моди.

Как отметил премьер Индии, его страна придерживается двух аспектов в войне между РФ и Украиной.

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"Во-первых, с гуманитарной точки зрения. Существует несколько типов потребностей, с которыми столкнулись украинцы, и, чтобы удовлетворить их, мы приняли гуманитарную сторону дела и сделали все возможное, чтобы эти потребности были удовлетворены, и я могу заверить, что и в будущем... мы всегда будем с вами, и вы увидите, что мы всегда на два шага впереди", - сказал Моди.

При этом, второй аспект роли Индии заключается в том, чтобы "держаться подальше от войны", но это не означает, что Индия является просто равнодушным наблюдателем. "Мы никогда не принимали этой роли. Мы никогда не были нейтральными и с первого же дня стали на сторону мира", - подчеркнул Моди.

Также премьер Индии сообщил, что посетил мемориал, посвященный детям, жизни которых унесла война, и что его сердце переполнено эмоциями и чувствами. "Поэтому сегодня я хотел бы углубленно обсудить с вами путь к мирному урегулированию", - добавил Моди.

Как заверил премьер Индии, его страна готова внести вклад в усилия, которые прилагаются для достижения мира. "И я лично как друг, если я могу сыграть какую-то роль, то я очень хотел бы сыграть эту роль в мирном урегулировании", - подчеркнул Моди.

Он добавил, что приехал накануне Дня независимости Украины и хотел бы, чтобы "все мы работали над скорейшим восстановлением мира, а Индия будет готова сделать свой активный вклад в достижение этой цели".

Моди добавил, что Индия поддерживает уважение к суверенитету и территориальной целостности. "Это для нас является наивысшим приоритетом", - заявил премьер Индии.

В свою очередь Зеленский поблагодарил Моди за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и предоставление 16 пакетов гуманитарной помощи.

"Мы очень ожидаем, что Индия сможет присоединиться к общему коммюнике инаурационного саммита мира", - поделился ожиданиями Зеленский и поблагодарил Моди, что представители Индии присутствовали на первом саммите мира, который состоялся в июне в Швейцарии.

Визит Моди в Киев

23 августа премьер Индии Нарендра Моди прибыл в Киев. Это первый визит премьер-министра Индии в Украину со времени обретения нашей независимости в 1991 году.

Моди поделится с украинским лидером Владимиром Зеленским перспективами мирного решения войны с Россией. Этот визит проходит по приглашению президента Зеленского.

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