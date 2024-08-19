По словам Ушакова, мирные предложения России по войне в Украине не аннулированы.

Мирные предложения России по войне в Украине не аннулированы, но на данном этапе Москва не будет разговаривать с Киевом. Об этом заявил помощник правителя РФ Владимира Путина Юрий Ушаков.

"На данном этапе с учетом этой авантюры (операции ВСУ в Курской области РФ - УНИАН) разговаривать мы не будем. ... На данный момент, конечно, совсем было бы неуместно вступать в какой-либо переговорный процесс", - сказал чиновник.

При этом он не смог ответить на вопрос, когда такой процесс может начаться.

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"Я не знаю. Все зависит от ситуации, в том числе на поле", - резюмировал помощник Путина.

"Переговоры" с РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никаких прямых или косвенных переговоров с Украиной пока не ведется. При этом, по ее словам, нападение ВСУ на Курскую область, начавшееся 6 августа, аннулировало возможность начать договариваться о прекращении огня.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на дипломатов и официальных лиц сообщило, что операция ВСУ в России срывает тайные переговоры о частичном прекращении огня. По данным издания, Украина и Россия должны были провести непрямые переговоры в Катаре.

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