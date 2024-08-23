Президент рассказал, что важного услышал от индийского премьер-министра.

Украина и Индия рассматривают среди других вопросов военно-техническое сотрудничество.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении, информируя о визите премьер-министра Индии Нарендра Моди в Украину. Глава государства подчеркнул, что это первый такой визит за время отношений между Индией и независимой Украиной.

"Мы долго говорили... и о войне РФ против Украины, и о необходимости обеспечить именно справедливый мир... Говорили и о двусторонней повестке дня с Индией. Четыре межправительственных документа подписаны. Есть также договоренности по другим направлениям сотрудничества, в том числе и военно-технического", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что благодарен Индии за пакеты гуманитарной поддержки, которые страна предоставляет в течение этой войны.

"Индия остается сторонницей международного права и поддерживает наш суверенитет, территориальную целостность. Индия также участвует в работе по Формуле мира... Все это добавляет нам оптимизма, и важно, чтобы как можно больше глобальных субъектов четко выражали свою позицию относительно фундаментальных норм международного права и чтобы посещали Украину - демонстрировали поддержку реально", - прокомментировал глава государства.

Зеленский добавил, что сейчас готовятся еще важные переговоры. "Сегодня уже длинный и результативный день для нашего государства. И будут еще наши международные активности сегодня. Поэтому сейчас - только часть отчета за этот день", - анонсировал Зеленский.

По его словам, сегодня обсуждался также вопрос ускорения поставок оружия от партнеров. "Своевременные поставки - это поставки ключевое сейчас. Есть пакеты объявлены, проголосованы, но не поставлены в Украину. А фронт воюет снарядами и техникой, а не словами "завтра" или "скоро". Делаем все, чтобы ускорить поставки", - подчеркнул Зеленский.

Визит премьер-министр Индии в Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве сказал, что Индия не является нейтральной в войне России против Украины, но выступает за дипломатический диалог между странами.

По словам премьера Индии, его страна придерживается двух аспектов в войне между РФ и Украиной. Первый, это то, что Индия приняли гуманитарную сторону дела учитывая потребности украинцев во время войны и сделали все возможное, чтобы эти потребности были удовлетворены. Он сказал, что и в дальнейшем Индия будет оставаться с Украиной. В то же время, по его словам, есть второй аспект роли Индии и он заключается в том, чтобы "держаться подальше от войны", но это не означает, что Индия является просто равнодушным наблюдателем. "Мы никогда не принимали этой роли. Мы никогда не были нейтральными и с первого же дня стали на сторону мира", - сказал Моди.

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