Рубио считает, что США должны сыграть свою роль в прекращении войны.

Марко Рубио, которого сенат единогласно утвердил на должность госсекретаря США, заявил, что переговоры о прекращении войны между Россией и Украиной не будут проходить публично, и что США должны здесь сыграть свою роль, сообщает ABC News.

Как отмечает издание, отвечая на вопрос об обещании президента США Дональда Трампа прекратить конфликт между Россией и Украиной в первый день, Рубио сказал, что это "дело сложнее", и добавил, что переговоры не будут проходить публично.

"Смотрите, это сложный, трагический конфликт, который начал Владимир Путин (российский диктатор, - ред.), который нанес огромный ущерб Украине и России, я бы утверждал, а также и стабильности Европы", - сказал Рубио.

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По его мнению, единственный способ решить эти проблемы - "вернуться к прагматизму", а также "к серьезности". Он добавил, что "это тяжелая работа дипломатии".

"США должны здесь сыграть свою роль. Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен закончиться", - заявил Рубио.

Также он высказался относительно прекращения огня в Газе.

"Я надеюсь и молюсь, что это продлится... Когда вы имеете дело с террористической организацией, которая совершила зверства, мотивированные всевозможным злом, я не думаю, что вы можете быть уверены, что все получится на долгосрочную перспективу", - сказал он.

Отмечается, что Рубио стал первым официально утвержденным членом кабинета администрации Трампа.

Что известно о заявлениях Трампа о прекращении войны в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп хочет как можно быстрее завершить войну в Украине, при этом ему не особо важны условия, на которых это произойдет, заявил бывший советник избранного президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

Он также считает, что РФ может быть заинтересована в достижении соглашения о прекращении огня и установлении линий разграничения, основанных на текущей обстановке на фронте.

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