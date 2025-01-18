Болтон считает, что Трампу неважно, на каких условиях завершится конфликт.

Президент США Дональд Трамп стремится как можно скорее завершить войну в Украине, при этом ему не особо важны условия, на которых это произойдет. Об этом заявил бывший советник избранного президента США Дональда Трампа Джон Болтон в интервью для японского телевидения.

"Трамп хочет завершить войну как можно скорее после вступления в должность, и его не особо волнует, на каких условиях это будет достигнуто. Он просто хочет покончить с этим", - заявил Болтон.

Он также считает, что РФ может быть заинтересована в достижении соглашения о прекращении огня и установке линий разграничения, основанных на текущей обстановке на фронте.

Видео дня

"И чем дольше это прекращение огня будет длиться — тем больше вероятность того, что эти линии станут новой границей между Россией и Украиной", - отметил Болтон.

Трамп и война в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил опасения, что администрация Дональда Трампа может отказаться от ключевых пунктов внешней политики Джо Байдена, в том числе по Ближнему Востоку и Украине.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не будет заставлять Украину начинать преждевременные переговоры с РФ. В то же время пока нет плана действий по Украине, который можно было бы реализовать после инаугурации 20 января.

Вас также могут заинтересовать новости: