Украинский военнослужащий объяснил, в чем плюсы Курской операции ВСУ.

Курская операция ВСУ оказалась очень нужной и "победоносной", считает начальник штаба самоходного артдивизиона 47 ОМБр "Маґура" Василий Абрамив. По его словам, она стала "глотком свежего воздуха" для воинов ВСУ на всех направлениях.

"Любой успех на фронте мотивирует бойцов. Понимаю, что и тактически Курское наступление является правильным - мы бьем там, где враг слабее, получаем и держим результат, несмотря на то, что попытки врага освободить эту территорию очень сильные", - отметил он в интервью "Укринформу".

В частности, Абрамив рассказал, что когда его подразделение останавливает атаку оккупантов или уничтожает вражескую технику, это очень поднимает настроение. К тому же, у него есть ощущение, что украинская армия становится сильнее.

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"Мы должны научиться жить в состоянии войны. Не всегда она будет наземной. Она может перейти в другие формы - станет информационной, или дипломатической. Россия не успокоится, потому что ее цель - уничтожить украинское государство", - подчеркнул военный.

К тому же, он считает молодых ребят, которые идут служить в армию, "силой ВСУ". Они готовы за Украину "убивать, побеждать и умереть".

"В моем подразделении часть ребят вынуждены были подписать контракт из-за того, что хотели служить, но их не мобилизовали из-за возраста. То есть им еще нет 26 лет. Эти бойцы - моя гордость. Они преданные, смелые, с ними легко работать. Это уже далеко не дети", - добавил Абрамив.

И подытожил, что для многих армия может стать "трамплином" как в карьере, так и в жизни.

Другие новости о Курской операции ВСУ

Ранее УНИАН сообщал, почему нельзя выводить ВСУ из Курской области. "В свое время Путин заявлял о необходимости создания так называемой санитарной зоны на территории украинского приграничья", - отметил эксперт. И заявил, что украинская разведка "сыграла на опережение".

Кроме того, другой эксперт считает, что недавнее наступление ВСУ не принесло "военного эффекта", но сыграло свою роль. "Самое главное, оно сделало шум в новостях, оно сделало информационный фон, об этом написали все российские источники, это дело попало в иностранные медиа", - подчеркнул он.

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