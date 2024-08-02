Вместе с тем он намекнул, что Россия все равно выйдет победителем.

Украинцы оказывают героическое сопротивление России, но война уже близится к завершению. Об этом в комментарии Telex заявил министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий, намекнув, что мир будет в пользу России.

"Как солдат, я с чрезвычайным уважением отношусь к героической и храброй борьбе украинцев, но усилия по мирным переговорам показывают, что война все ближе к концу", - заявил он.

Шалай-Бобровницкий выразил убеждение, что это якобы Запад "раздувает конфликт" вместо того, чтобы пытаться его завершить. Также он отмечает, что Россия смогла построить военную промышленность, чем обеспечила себе необходимый уровень боеприпасов, живой силы и танков. В то же время Украина, по его словам, на грани исчерпания своих ресурсов и нуждается в помощи Запада.

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Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, самая тяжелая ситуация сейчас на Покровском направлении, где Украина теряет территории, а россияне перебрасывают на этот участок все новые силы. По словам аналитика проекта DeepState Руслана Микулы, сейчас трудно предсказать, сколько еще сил Россия направит на это направление, поскольку враг не учитывает потери, и имеет большой человеческий потенциал, который используется по максимуму.

На этом фоне из Офиса президента звучат сообщения, что Украина хочет провести второй саммит мира в этом году, чтобы проложить путь к прекращению боевых действий. Как заявил глава ОП Андрей Ермак, самое главное ожидание от второго саммита - что он сформирует основные предпосылки для прекращения боевых действий.

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