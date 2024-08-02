Аналитик отмечает, что на Покровском направлении сейчас самая тяжелая ситуация.

Ситуация на Покровском направлении фронта сейчас самая тяжелая, поскольку Украина теряет территории, а россияне перебрасывают на этот участок все новые силы. Об этом соучредитель и аналитик проекта DeepState Руслан Микула сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сейчас на Покровское направление идет переброска новых бригад РФ. Например, одна из вражеских бригад, которая ранее была зафиксирована как разбитая в районе Крынок, была восстановлена в районе Джанкоя и сейчас находится в районе Бердичей, западнее Авдеевки", - рассказал он.

По словам аналитика, пока трудно предсказать, сколько еще сил Россия направит на это направление, поскольку враг не учитывает потери, и имеет большой человеческий потенциал, который используется по максимуму.

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Он отметил, что июль для Украины был чрезвычайно сложным. Враг продолжает наступать на многих участках фронта, и это касается не только Покровского, но и Торецкого и Кураховского направлений. Есть продвижение на Купянском направлении, также враг продвинулся возле Тернов. Тяжелые бои продолжаются и на севере Харьковщины.

"Самая тяжелая ситуация остается на Покровском направлении, где мы потеряли немало сел и территорий. Однако самое важное то, что мы теряем людей, ведь наши основные ресурсы - это люди. Без человеческого ресурса, без качественного солдата, который знает, что делать в окопе, выиграть эту войну невозможно. Поэтому основная задача сейчас - сохранить части Сил обороны, которые умеют и знают, как воевать, и которые не боятся", - подчеркнул Микула.

Новости войны - Покровское направление

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что оккупанты сосредотачивают усилия на Покровском направлении, бросая в бой опытные штурмовые подразделения. Кроме того, жесткие бои продолжаются на подступах к Часовому Яру.

По данным американского Института изучения войны, российские войска продолжают медленно, но уверенно продвигаться в направлении Покровска. Этому способствует недостаток украинской живой силы и рельеф местности на северо-западе от Авдеевки Донецкой области.

1 августа вечером аналитики DeepState сообщили, что российские оккупационные войска захватили населенный пункт Веселое в Покровском районе Донецкой области.

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