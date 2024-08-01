Встреча пройдет в стране Глобального Юга, вероятно, на Ближнем Востоке.

Украина хочет провести второй саммит лидеров, который, как ожидается, состоится в этом году, чтобы проложить путь к прекращению боевых действий с российскими оккупантами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу Офиса украинского президента Андрея Ермака.

Агентство сообщает, что организация саммита поручена именно Ермаку.

Его задача – "достижение справедливого мирного урегулирования после того, как первая встреча в Швейцарии в июне не смогла привлечь на свою сторону ключевые страны Глобального Юга".

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"Самое главное ожидание от второго саммита - это то, что он сформирует основные предпосылки для прекращения боевых действий. Нам нужно как можно скорее положить конец этой войне, чтобы добиться справедливого мира", - сказал Ермак.

По его словам, встреча пройдет в стране Глобального Юга, вероятно, на Ближнем Востоке.

Решающее значение для Украины имеет обеспечение участия Китая в этой встрече: как сказал Ермак, Пекин является "крупным игроком, который действительно способен влиять на Россию".

Второй Саммит мира - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина не может быть против, если весь мир желает видеть присутствие Российской Федерации за столом переговоров.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Зеленского о готовности пригласить Россию для участия во втором глобальном Саммите мира. Он сказал, что Россия пока не получила заверения, что на будущем саммите будут обсуждаться интересующие ее вопросы.

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