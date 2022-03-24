Последний раз главы оборонных ведомств США и РФ разговаривали по телефону 18 февраля.

Военное руководство Российской Федерации отказывается контактировать с представителями Пентагона. Причина, по которой российская сторона не идет на контакт, не известна.

Об этом пишет The Washington Post.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что контакт между руководством военных ведомств США и РФ "жизненно важно", но Москва "до сих пор отказывалась от участия".

По его словам, после нападения России на Украину глава Пентагона Ллойд Остин и глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли пытались наладить общение с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, но они "до сих пор отказывались участвовать". При этом причину отказа российская сторона не называет. Последний раз главы оборонных ведомств США и РФ разговаривали по телефону 18 февраля.

Отмечается, что между оборонными ведомствами США и России есть прямая линия связи для предотвращения возможных "просчетов" и конфликтов из-за ситуации вокруг Украины, но ее возможности "могут быть ограничены".

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия развязала полномасштабную войну с Украиной, уничтожая гражданскую инфраструктуру и убивая украинцев.

С момента вторжения в Украину РФ использовала более 1,2 тысячи ракет. В Пентагоне по-прежнему считают, что подавляющее большинство ракет, которые еще есть у страны-агрессора, имеют класс "земля-воздух" или являются крылатыми.

В свою очередь британская разведка сообщает, что российские войска почти наверняка понесли тысячи потерь во время вторжения в Украину. В то же время, по данным Минобороны Украины, ВСУ уничтожили более 15 тысяч российских военных.

Вас также могут заинтересовать новости: