Fitch прогнозирует, что из-за войны в Украине российская экономика понесет большие потери, чем из-за дефолта в 1998 году.

В связи с полномасштабным военным вторжением России на территорию независимой Украины международное рейтинговое агентство Fitch отзывает рейтинги российских компаний попавших под санкции Евросоюза.

Об этом говорится в заявлении агентства.

Рейтинги будут отозваны до крайнего срока 15 апреля 2022 года, установленного ЕС. Также будут отозваны рейтинги "дочек" подсанкционных российских компаний.

Война в Украине и рейтинги Fitch:

В середине марта 2022 года международное рейтинговое агентство Fitch понизило 28 российским компаниям долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте до уровня вероятного дефолта — CC.

22 марта 2022 года Fitch Ratings прогнозировало, что из-за войны в Украине российская экономика понесет большие потери, чем из-за дефолта в 1998 году.

Снижение рейтинга коснулось таких компаний: Газпром, Газпром нефть, Татнефть, Новатэк, Лукойл, Башнефть, Eurasia Drilling Co., Якутская топливно-энергетическая компания, Северсталь, НЛМК, Магнитогорский металлургический комбинат, Evraz, Металлоинвест, Норильский никель, Nord Gold, Полюс, Petropavlovsk, Алроса, ПАО Кокс, СУЭК, Русал, ВСМПО-Ависма, Сибур, Казаньоргсинтез, ЕвроХим, Акрон, Уралкалий, ФосАгро.

Война против Украины: