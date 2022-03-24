В связи с полномасштабным военным вторжением России на территорию независимой Украины международное рейтинговое агентство Fitch отзывает рейтинги российских компаний попавших под санкции Евросоюза.
Об этом говорится в заявлении агентства.
Рейтинги будут отозваны до крайнего срока 15 апреля 2022 года, установленного ЕС. Также будут отозваны рейтинги "дочек" подсанкционных российских компаний.
Война в Украине и рейтинги Fitch:
В середине марта 2022 года международное рейтинговое агентство Fitch понизило 28 российским компаниям долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте до уровня вероятного дефолта — CC.
22 марта 2022 года Fitch Ratings прогнозировало, что из-за войны в Украине российская экономика понесет большие потери, чем из-за дефолта в 1998 году.
Снижение рейтинга коснулось таких компаний: Газпром, Газпром нефть, Татнефть, Новатэк, Лукойл, Башнефть, Eurasia Drilling Co., Якутская топливно-энергетическая компания, Северсталь, НЛМК, Магнитогорский металлургический комбинат, Evraz, Металлоинвест, Норильский никель, Nord Gold, Полюс, Petropavlovsk, Алроса, ПАО Кокс, СУЭК, Русал, ВСМПО-Ависма, Сибур, Казаньоргсинтез, ЕвроХим, Акрон, Уралкалий, ФосАгро.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 14 марта 209 компаний полностью ушли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 ограничили работу частично.
- По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, потеряно более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено/выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное.
- По состоянию на 17 марта общая сумма убытков, нанесенных Украине Россией составляла 62,6 млрд долл.