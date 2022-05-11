Группы ромов с двойным венгерско-украинским гражданством въезжают в страну из Венгрии, а не из Украины, чтобы получить помощь.

Чешская Республика усилит паспортный контроль беженцев и окажет помощь только тем, кто спасается от войны и пересек границу Украины.

Об этом заявило Министерство внутренних дел после притока ромов с двойным венгерско-украинским гражданством, пишет Euractiv.

Чешская власть в настоящее время оказывает финансовую помощь в размере 200 евро всем украинским беженцам, которые прибывают в страну, но с 16 мая потребует от заявителей, которые ищут временного защиты, предъявить штамп в паспорте, который подтверждает, что они пересекли украинскую границу.

Министерство внутренних дел решило ввести эту меру после заявления о том, что группы ромов с двойным венгерско-украинским гражданством въезжают в страну из Венгрии, а не из Украины, чтобы получить помощь.

"Сейчас мы имеем определенную группу - и скажу это абсолютно откровенно-цыганских беженцев, которые приезжают сюда. Существует большая проблема, поскольку некоторые из них прибывают из Венгрии, а не из Украины", - заявил министр внутренних дел Вит Ракушан.

В МВД также заявили, что Ракушан обсудит этот вопрос со своими венгерскими и украинскими коллегами, чтобы решить проблему как можно быстрее.

Однако среди ромов, приезжающие в Чехию с венгерско-украинским гражданством, есть и те, кто жил в Украине и бежал от войны. Этим людям часто отказывают в поддержке в Венгрии из-за их венгерского гражданства.

В 2011 году партия "Фидес" Виктор Орбана представила новый упрощенный способ обретения венгерского гражданства для этнических венгров, которые проживают за пределами страны, что упростило получение второго паспорта для многих венгерских ромов, которые проживают в Украине.

Кроме того, около 20% украинских ромов и значительный процент ромов в Европе не имеют ни одного документа, удостоверяющего личность.

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