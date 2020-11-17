Последствия последней вспышки войны сильно повлияют на Азербайджан и Армению, но не только на них.

Последствия последней вспышки войны в Нагорном Карабахе изменят границы во многих местах. Но влияние этих последствий выйдет за пределы самого спорного региона.

Пока обе стороны хоронят своих погибших, издание Washington Post перечисляет пять критических способов, которыми война в Нагорном Карабахе в 2020 году изменит карту Южного Кавказа. А также указывает на вопросы, которые остаются без ответа.

Читайте такжеТихая оккупация: так называемые "миротворцы" РФ уже установили 25 постов в КарабахеПрежде всего, Азербайджан взял под контроль символически и стратегически важный город. Переломным моментом вспышки войны стал вход азербайджанской армии в город Шуша. Эта горная крепость в прошлом играла роль важного культурного и научного центра на Южном Кавказе. Когда этнический национализм охватил регион в начале 20 века, Шуша стал также местом, где происходили погромы. Во времена советского Азербайджана это был населенный по большей части азербайджанцами город посреди преимущественно армянского региона. Армянские силы взяли под контроль город Шуша в мае 1992 года в ходе войны, которая длилась с 1988 до 1994 года.

После того город под контролем армян был в руинах. Ситуация изменилась в середине 2000-х годов, когда сюда пришли определенные инвестиции. А армянские поселенцы начали обживаться. Однако, Шуша до сих пор лишь отдаленно напоминает тот город, каким он когда-то был.

Издание напоминает, что в городе есть известный собор, который принадлежит армянской церкви. Ереван обвинил Баку в умышленных ударах по собору. В частности, 8 октября две ракеты попали точно в здание, сильно повредив его. Теперь бывшие азербайджанские жители Шуша, скорее всего, будут возвращаться в город. Вполне возможно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев тоже приедет сюда. Шуша играет стратегическую роль, потому что он возвышается над самым большим городом Нагорного Карабаха - Степанакертом. Этот факт будет вселять страх в тех, кто остался в карабахской столице.

Читайте такжеPolitico: Европа снова молча смотрит, как ее границы меняют с помощью войныНагорный Карабах теперь будет разделен. Ведь под этим словом объединено много разных территорий. Во времена СССР так называлась автономная область. Когда местные армяне в одностороннем порядке провозгласили "независимость" в 1991 году, они посягнули на более широкие территории. В результате войны они взяли под контроль территории, которых изначально не желали, но позже назвали "освобожденными" от власти Азербайджана.

Баку неоднократно настаивал, что различные регионы под контролем армянских сил - это на самом деле "оккупированные территории". Появился конфликт армянской и азербайджанской версий Нагорного Карабаха. Соглашение о перемирии из 9 пунктов дает четкую инструкцию для нового разделения Нагорного Карабаха. В основном новые линии соответствуют азербайджанской версии региона.

Для армянских жителей, которые до новой вспышки войны придерживались экспансивного видения, где лежат территории Нагорного Карабаха, теперь вынуждены мириться с новой горькой реальностью. Ряд поселений и десятки культурных мест, которые они считали частью своей родины, теперь или под контролем Азербайджана, или должны скоро перейти под него. Это стало причиной страшного бегства из этих регионов армян, некоторые из которых сжигают свои дома перед отъездом. Не известно, каким будет новое разделение территории: жестким или мягким, - по условиям новых договоренностей. Но новые коридоры, которые отделят Шуша от Степанакерта, говорят, что в чувствительных местах появится твердая граница.

Примерно 100 тысяч армян покинули Нагорный Карабах. В регионе осталось чуть более 30 тысяч жителей. Многие из тех, кто был вынужден переехать, убегая от обстрелов артиллерии и беспилотников, а также от кластерных бомб, вряд ли вернутся.

Читайте такжеNational Interest: Война в Нагорном Карабахе еще не кончиласьАрмения фактически потерпела поражение. И это принесет большие перемены. Контроль над Нагорным Карабахом играет центральную роль в национальном образе как Армении, так и Азербайджана. Из-за фактического армянского поражения от азербайджанских войск настроения, связанные с этими образами, резко изменились. Во время путешествий в Армению очень часто можно было заметить карты, которые включают Нагорный Карабах как единое пространство с другими армянскими регионами. Это была расширенная Армения. Теперь этот образ уничтожен. И пока не известно, как это повлияет на саму Армению.

В Ереване толпы требуют отставку правительства Никола Пашиняна. Досадная капитуляция армянских сил в Нагорном Карабахе также всколыхнула армянские общины по всему миру. Как все армяне переживают эту потерю: они согласуют образ Армении с новой реальностью на местах или будут пытаться восстановить контроль над территориями? Этот вопрос пока без ответа.

Азербайджан теперь провозгласит свою территориальную целостность. Новое перемирие не требует от него никаких уступок в виде специального статуса для того, что осталось от армянского Нагорного Карабаха.

Президент Ильхам Алиев пытается усилить свою легитимность с помощью нового военного успеха. Он ожидает, что азербайджанцы, которые во времена войны 1988-1994 годов покинули Нагорный Карабах, теперь вернутся домой. Но прошло три десятилетия. Большинство тех домов, в которых жили азербайджанцы когда-то, больше не существуют. Целые поселения, которые когда-то процветали, теперь в руинах. Восстановление городов-призраков будет огромным вызовом для правительства Азербайджана. Не исключено, что процесс возвращения вынужденных внутренних переселенцев будет не либеральным. И условия переселения в Нагорный Карабах с ними обсуждать никто не будет. Так же, как и то, хотят ли они возвращаться вообще.

Читайте также"Еще неделю назад думали, что побеждаем": в Армении рассказали о ситуации в стране после капитуляцииТакже две внешние силы определили ход войны в Нагорном Карабахе в 2020 году: это Россия и Турция. Это означает, что эра договоренностей между региональными диктаторами вернулась. А Европа и США оказались на маргинесах. Ввод так называемых российских "миротворцев" для закрепления новой карты Нагорного Карабаха даст Кремлю рычаг воздействия на Южный Кавказ.

Но задача российских войск может оказаться очень трудной. Россия окажется в эпицентре неразрешимого конфликта. Турецкая поддержка Азербайджана также сделала возможный передел Нагорного Карабаха и Южного Кавказа. Война может быть жестоким картографом. Диктаторы снова чертят линии на картах. А все остальные просто приспосабливаются.

Мирное соглашение по Нагорному Карабаху: что известно

10 ноября ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.

Жители Еревана, протестовавшие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении.

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Перевод: Лесь Дымань