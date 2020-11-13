Жители Карвачара перед тем, как покинуть город, вывозят из своих домов домашнюю утварь, мебель и животных.

Жители города Карвачар (Кельбаджар) в Нагорном Карабахе начали сжигать свои дома после объявления о переходе части карабахских территорий Азербайджану.

Об этом сообщает Sputnik Армения.

По данным агентства, жители Карвачара перед тем, как покинуть город, вывозят из своих домов домашнюю утварь, мебель и животных.

На северной дороге Карабаха скопились автомобили, среди них много микроавтобусов и грузовиков.

🔥Армянские жители Кельбаджара сжигают свои дома и покидают территории, чтобы азербайджанцы не остались. #Карабахpic.twitter.com/EOKk8X2nQV — Leyla Mammadova 🇦🇿 (@LeylaMammadovai) November 12, 2020

Карабах, Кельбаджар. Армяне покидают и сжигают свои дома, чтобы они не достались азербайджанцам. pic.twitter.com/1EJdq6kHkp — Анфиса (@anfisa_a_n) November 13, 2020

Армяне, живущие в окружающих Нагорный Карабах районах, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана, массового бегут оттуда, некоторые при этом поджигают свои дома. pic.twitter.com/dA7jnZBAG6 — bbcrussian (@bbcrussian) November 12, 2020

Перемирие в Нагорном Карабахе: что известно

Очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном началась 27 сентября. В Армении заявили о наступлении Вооруженных сил Азербайджана на Нагорный Карабах, объявив военное положение и всеобщую мобилизацию.

10 ноября в зоне нагорно-карабахского конфликта были прекращены все военные действия. Об этом было объявлено в заявлении, которое подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин.

Согласно достигнутым договоренностям, Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, разворачиваются так называемые "миротворцы" РФ. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Проводится обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

Армения до 15 ноября возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не затрагивать город Шушу.

В войне за Нагорный Карабах в 1991-1994 годах погибли около 30 тысяч человек. С тех пор Азербайджан не контролировал не только собственно Нагорный Карабах, но и еще семь прилегающих районов, которые армянские силы называли «буферной зоной».

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Автор: Денис Прядко