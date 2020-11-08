Армянская сторона утверждает, что бои в городе продолжаются.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что войска Азербайджана взяли под свой контроль город Шуша в Нагорном Карабахе.

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Как сообщает Day.Az, Алиев сообщил об этом в своем обращении к нации.

При этом, армянская сторона утверждает, что бои в городе продолжаются. Представитель Минобороны Армении призвал "ждать и верить нашим войскам".

Бои в Нагорном Карабахе: что происходит в регионе

Новая эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном началась утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и провокациях.

В Армении заявили о наступлении ВС Азербайджана на Нагорный Карабах, объявив военное положение и всеобщую мобилизацию.

В Азербайджане заявили, что в ходе успешного наступления взяли под контроль несколько сел Нагорного Карабаха, но в Армении эту информацию отрицали.

Обе стороны заявляют, что нанесли противнику страшные потери, насчитывающие сотни убитых и десятки уничтоженных единиц боевой техники.

Все попытки мирного урегулирования терпят неудачу. Несколько договоренностей о перемирии были сорваны, боевые действия продолжаются.

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Автор: Дмитрий Захаров