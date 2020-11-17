По его мнению, в этот период власть следует переть квалифицированному правительству национального согласия.

Президент Армении Армен Саркисян считает, что внеочередные выборы в Национальное собрание неизбежны как и отставка правительства.

Об этом сообщает "Радио Свобода" Армения со ссылкой на заявление президента.

Армен Саркисян провел консультации с парламентскими и внепарламентскими силами, общественными организациями.

"Я обсудил ситуацию по телефону с различными организациями диаспоры и нашими соотечественниками. Абсолютное большинство из тех, с кем я общался, единодушны в одном вопросе: отставка премьер-министра в соответствии с Конституцией и досрочные парламентские выборы", - отметил глава армянского государства.

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По его мнению, в сложившейся ситуации все политики должны проявить высокий уровень ответственности и сдержанности для того, чтобы выйти из кризиса.

До выборов управление страной должно быть передано правительству национального согласия, которое "имеет высокую квалификацию", добавил Саркисян.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе

27 сентября началась очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

10 ноября в зоне конфликта были прекращены все военные действия. Об этом было объявлено в заявлении, подписанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договоренностям, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, разворачивается миротворческий контингент России. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются в Нагорный Карабах и прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Проводится обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

Армения до 15 ноября возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не затрагивать город Шушу.

11 ноября в Кремле заявили, что Россия и Турция будут взаимодействовать в вопросах Нагорного Карабаха через мониторинговый центр на территории Азербайджана.

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Автор: Олег Давыгора