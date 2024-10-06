Также премьер-министр Израиля упомянул о недавней массированной атаке Ирана по стране.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил, что почти через год после нападения ХАМАС на его страну, ЦАХАЛ воюет на семи фронтах. Об этом он заявил во время своего видеообращения, передает CNN.

"Сегодня Израиль защищается на семи фронтах от врагов цивилизации", - отметил Нетаньяху.

Премьер-министр страны подчеркнул, что к этим врагам относятся группировка "Хезболла" на севере, ХАМАС в Газе, хуситы в Йемене, "террористы" на Западном берегу реки Иордан и шиитские ополченцы в Ираке и Сирии.

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"И мы боремся против Ирана, который на прошлой неделе выпустил более 200 баллистических ракет непосредственно по Израилю и который стоит за этой войной на семи фронтах против Израиля", - отметил Нетаньяху.

По его словам, он выполняет свое обещание изменить баланс сил на севере между Израилем и Ливаном. В частности в ACLED сообщили, что с 8 октября 2023 года Израиль совершил почти 9 тысяч атак на Ливан, а "Хезболла" нанесла 1 500 ударов за тот же период времени.

Комментируя вопрос Газы, Нетаньяху добавил, что Израиль имеет право защищаться и не забывает о 101 заложнике, "которых мы обязуемся всеми силами вернуть домой". По информации министерства здравоохранения Газы, с 7 октября 2023 года в секторе было убито около 41 825 человек.

В то же время лидер Израиля назвал "позором" президента Франции Эммануэля Макрона и других представителей стран, которые призывают к эмбарго на поставки оружия для Израиля.

"Будьте уверены, Израиль будет бороться до победы - ради нас и ради мира и безопасности во всем мире", - заверил премьер-министр страны.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Как писал УНИАН, 5 октября в Израиле заявили о ликвидации лидера военного крыла ХАМАС Саида Аталлу Али. Он погиб в результате удара страны вблизи города Триполи, что находится в Ливане.

Также сообщалось, что Израиль готовит ответ Ирану за массированную ракетную атаку по стране на прошлой неделе. Таким образом израильская армия планирует расширить свои операции на нескольких фронтах к годовщине вторжения в Израиль 7 октября.

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