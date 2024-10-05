Также в результате авиаудара погибли жена и две дочери ликвидированного лидера ХАМАС.

В результате авиаудара, который нанес Израиль вблизи города Триполи, что находится в Ливане, был убит лидер военного крыла ХАМАС Саид Аталлу Али. Об этом в совместном заявлении заявили Армия обороны Израиля и израильская разведывательная служба "Шин-Бет", передает CNN.

В ведомствах отметили, что был ликвидирован "высокопоставленный член военного крыла ХАМАС в Ливане", который, как они подчеркнули, "совершал террористические нападения на израильские объекты и работал над вербовкой боевиков ХАМАС в Ливане".

В то же время в ХАМАС подтвердили смерть Аталлы Али, которого назвали лидером ливанского отделения своего военного крыла. В заявлении говорится о том, что он погиб в лагере беженцев Беддави, где находится его дом. Жена и две дочери Али также погибли во время авиаудара.

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В CNN добавили, что лагерь Беддави, где живут палестинские беженцы, находится в 5 километрах к северо-востоку от Триполи.

"Считается, что второй по величине город Ливана, Триполи, не был мишенью со времен конфликта между Хезболлой и Израилем в 2006 году. Израильские удары в основном сосредоточены на юге страны и на опорных пунктах Хезболлы в южном Бейруте", - подчеркнули в материале.

Боевые действия на Ближнем Востоке - что известно

Как писал УНИАН, военные Израиля намерены отплатить Ирану за массированную ракетную атаку по стране, которая произошла на прошлой неделе. Отмечается, что ЦАХАЛ планирует расширить свои операции на нескольких фронтах к годовщине вторжения в Израиль 7 октября.

Также сообщалось, что Израиль, скорее всего, атаковал военную базу России, которая находится в Сирии. В частности турецкий журналист, который говорил с изданием BILD на условиях анонимности, подтвердил такую информацию.

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