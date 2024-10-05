Также есть предположение, что в результате удара Израиля по Бейруту погиб преемник убитого лидера "Хезболлы".

Израильские военные планируют "значительное и серьезное" возмездие Ирану за массированную ракетную атаку по стране на прошлой неделе. В частности ЦАХАЛ планирует расширить свои операции на нескольких фронтах к годовщине вторжения в Израиль 7 октября. Об этом сообщает The Guardian.

"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовит ответ на беспрецедентное и незаконное нападение Ирана на израильское гражданское население и Израиль", - отметил анонимно для издания военный чиновник.

Когда в Израиле заявили, что готовят ответ на иранские ракетные удары, президент США Джо Байден предостерег страну от атак по иранским нефтяным объектам.

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"Если бы я был на их месте, я бы думал о других альтернативах, чем нанесение ударов по нефтяным месторождениям", - подчеркнул Байден во время ежедневного брифинга в Белом доме.

В администрации президента США также заявили, что выступают против израильского удара по ядерной программе Ирана.

В The Guardian добавили, что сейчас есть предположение, что в результате удара по Бейруту погиб Хашим Сафи ад-Дин, который должен был стать преемником убитого лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Ливанские силовые структуры отмечали, что Сафи ад-Дин не выходил на связь с пятницы.

В издании, ссылаясь на предположения экспертов, отметили, что Сафи ад-Дин был убит вместе с помощниками и иранскими советниками в результате мощного удара, который усложнил поиск тел погибших. В свою очередь после этой атаки армия Израиля заявила, что попала в штаб-квартиру разведки "Хезболлы", однако не раскрыла, кто именно там находился.

В материале напомнили, что Израиль готовится отметить первую годовщину разрушительной атаки ХАМАС, которая состоялась 7 октября 2023 года, в результате чего началась нынешняя война в Газе, которая также охватила Ливан, создав опасный кризис в регионе.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль должен нанести удары по ядерным объектам Ирана в ответ на ракетный удар страны на этой неделе.

"Они спросили [Байдена]: "Что вы думаете об Иране? Вы бы ударили по Ирану?". И он сказал: "Только бы они не ударили по ядерному оборудованию". Ведь это то, что вы хотите ударить, верно? Я сказал: "По-моему, он ошибся. Разве это не то, по чему вы должны ударить?" - отметил он.

Также сообщалось, что 3 октября Израиль нанес удары по центру Бейрута. Тогда власти Ливана сообщали, что погибли по меньшей мере шесть человек, еще семь получили ранения.

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