Усилия, которые возглавляли США, Катар и Египет, чтобы обеспечить перемирие с ХАМАС, продвигаются медленно.

Израиль обратился за помощью к России по достижению прогресса в соглашении об освобождении заложников из Газы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на офис премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что соответствующее обращение было сделано, поскольку усилия, которые возглавляли США, Катар и Египет, чтобы обеспечить перемирие с ХАМАС, продвигаются медленно.

"Военный секретарь Нетаньяху вернулся в воскресенье утром из Москвы, где он обсудил вопрос заложников со своим руководством. Правительство Владимира Путина контактировало с ХАМАС относительно судьбы заложников, имеющих российское гражданство", - пишет издание. Видео дня

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Недавно США призвали Турцию повлиять на Иран, чтобы предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке. В частности, посол США в Турции Джефф Флейк попросил "всех наших союзников, которые имеют какие-либо отношения с Ираном, повлиять на них с целью деэскалации, и это касается также Турции".

Ранее УНИАН сообщал, что США перебрасывают на Ближний Восток авианосец и атомную подводную лодку. Речь идет об атомной подводной лодке USS Georgia и авианосце Abraham Lincoln.

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